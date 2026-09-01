В Минске «заминировали» целый ряд учебных и медицинских зданий

В Минске «заминировали» целый ряд учебных и медицинских зданий8
- 1.09.2026, 13:53
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Приезжали саперы.
В ряд медицинских и учебных учреждений Минска 1 сентября поступили сообщения о якобы заложенной взрывчатке. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома, отметив, что в связи с этим на местах проводились проверки.
«Сегодня в ряд медицинских и учебных учреждений столицы поступили электронные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах», — сообщили в ведомстве.
Саперы обследовали указанные объекты, а также прилегающую к ним территорию — ни опасных предметов, ни взрывчатых веществ обнаружено не было.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности тех, кто разослал ложные сообщения. В ГУВД напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 7 лет лишения свободы.