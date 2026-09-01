закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске «заминировали» целый ряд учебных и медицинских зданий

8
  • 1.09.2026, 13:53
  • 4,948
В Минске «заминировали» целый ряд учебных и медицинских зданий
Иллюстрационное фото

Приезжали саперы.

В ряд медицинских и учебных учреждений Минска 1 сентября поступили сообщения о якобы заложенной взрывчатке. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома, отметив, что в связи с этим на местах проводились проверки.

«Сегодня в ряд медицинских и учебных учреждений столицы поступили электронные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах», — сообщили в ведомстве.

Саперы обследовали указанные объекты, а также прилегающую к ним территорию — ни опасных предметов, ни взрывчатых веществ обнаружено не было.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности тех, кто разослал ложные сообщения. В ГУВД напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 7 лет лишения свободы.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко