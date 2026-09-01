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Белорусские футболисты спасли пожилую женщину при пожаре в Кыргызстане

  • 1.09.2026, 14:13
  • 1,328
Белорусские футболисты спасли пожилую женщину при пожаре в Кыргызстане

Ей помогли выбраться из горящего дома.

Выступающие за кыргызстанский «ОшМУ» белорусы — вратарь Максим Высоцкий и полузащитник Владимир Масловский — совершили достойный большого уважения поступок, приняв участие в спасении человека при пожаре.

— 29 августа, возвращаясь с тренировки на базу, наши футболисты заметили пожар в соседнем доме. Ребята не остались в стороне и сразу направились к месту происшествия. На втором этаже они обнаружили пожилую женщину, которая из-за состояния здоровья не могла самостоятельно покинуть квартиру.

До приезда пожарных наши игроки Андрей Сидоров, Максим Высоцкий, Владимир Масловский, Мирлан Худайбердиев, Шерзодбек Кодиров и Темирлан Джакыпов помогли женщине выбраться из горящего дома и передали ее сотрудникам скорой помощи.

Для нас футбол — это не только результат на поле. Это также человечность, взаимопомощь и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Гордимся нашими ребятами! — написала пресс-служба клуба.

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