Белорусские футболисты спасли пожилую женщину при пожаре в Кыргызстане
- 1.09.2026, 14:13
- 1,328
Ей помогли выбраться из горящего дома.
Выступающие за кыргызстанский «ОшМУ» белорусы — вратарь Максим Высоцкий и полузащитник Владимир Масловский — совершили достойный большого уважения поступок, приняв участие в спасении человека при пожаре.
— 29 августа, возвращаясь с тренировки на базу, наши футболисты заметили пожар в соседнем доме. Ребята не остались в стороне и сразу направились к месту происшествия. На втором этаже они обнаружили пожилую женщину, которая из-за состояния здоровья не могла самостоятельно покинуть квартиру.
До приезда пожарных наши игроки Андрей Сидоров, Максим Высоцкий, Владимир Масловский, Мирлан Худайбердиев, Шерзодбек Кодиров и Темирлан Джакыпов помогли женщине выбраться из горящего дома и передали ее сотрудникам скорой помощи.
Для нас футбол — это не только результат на поле. Это также человечность, взаимопомощь и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Гордимся нашими ребятами! — написала пресс-служба клуба.