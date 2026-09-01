«Контролеров полстраны, а проверить качество не могут» 4 1.09.2026, 14:36

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Покупатели жалуются на «просрочку» в магазинах.

Жительница Барановичей pav_lina_25 рассказывает в Threads о том, что увидела на прилавках магазина «Маяк» на улице Ленина, 24/3 в своем городе.

«Сколько раз уже видела просрочку на прилавках, — пишет она. — И сегодня все вздутое, благо что в руках не лопнуло. Возле меня стояла кассирша, выкладывала товар и сделала вид что не видит моих возмущений.

Вопрос один: сколько можно травить людей? И, ладно, не убирают часто просрочку вовремя, так по ходу и с условиями хранения проблемы. На фото кетчуп еще по срокам нормальный, а по факту уже всё. Особенно, овози и фрукты.

Как давно санстанция проверяла эти магазины?»

Минчанка setfetka рассказала о похожей ситуации в магазине «Евроопт».

«Предлагаю вам написать жалобу на «Евроопт», — пишет она. — И дело даже не в qr, а в том что они торгуют просрочкой. При сканировании qr четко видно, когда и в каком магазине было реализовано, даже доказывать особо не нужно. Как минимум возврат стоимости товара, если постараться то еще и компенсации можно добиться».

Пользователи соцсети рассказали, как часто они находят просрочку на прилавках. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постами:

— Какая польза от этих «маяков» и «копеечек»? Открывают на каждом шагу, а порядок навести не могут. Лучше бы другие магазины открывали.

— Как-будто просрочка в «Евроопте» — это что-то новое.

— Контролеров полстраны, а проверить элементарное качество продуктов не могут.

— Вы еще в «Копеечке» не были.

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