Самолет Turkish Airlines незапланированно сел в Минске 4 1.09.2026, 14:56

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Из-за дебошира.

Самолет Turkish Airlines, следовавший рейсом Анталья — Санкт-Петербург, незапланированно приземлился в Национальном аэропорту Минск вечером 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций страны.

«Причиной был дебошир на борту. Как только его передали правоохранительным органам, самолет вылетел и продолжил полет по маршруту», — пояснили в ведомстве.

По данным публичных сервисов отслеживания полетов, рейс выполнял Airbus A321. В минском аэропорту самолет задержался примерно на 40 минут.

В Минтрансе также заверили, что никаких технических неполадок у воздушного судна не было. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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