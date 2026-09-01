Самолет Turkish Airlines незапланированно сел в Минске

Самолет Turkish Airlines незапланированно сел в Минске4
- 1.09.2026, 14:56
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Из-за дебошира.
Самолет Turkish Airlines, следовавший рейсом Анталья — Санкт-Петербург, незапланированно приземлился в Национальном аэропорту Минск вечером 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций страны.
«Причиной был дебошир на борту. Как только его передали правоохранительным органам, самолет вылетел и продолжил полет по маршруту», — пояснили в ведомстве.
По данным публичных сервисов отслеживания полетов, рейс выполнял Airbus A321. В минском аэропорту самолет задержался примерно на 40 минут.
В Минтрансе также заверили, что никаких технических неполадок у воздушного судна не было. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.