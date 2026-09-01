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«А сколько вы кредитов берете, чтобы купить квартиру?»

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  • 1.09.2026, 15:37
  • 3,316
«А сколько вы кредитов берете, чтобы купить квартиру?»

Белорус остро поставил жилищный вопрос.

Покупка собственной квартиры – проблема для большинства белорусов. Пользователь Threads widoooww попросил подписчиков поделиться опытом ее решения.

«Белорусы, расскажите, как вы приобретаете квартиры? – спрашивает он. — Сколько кредитов берете и сколько вносите первоначальный взнос. Общая зарплата у нас 3500, и мы не понимаем, как купить квартиру даже с кредитом»

Большинство читателей поста не смогли найти ответа на поставленный вопрос. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— К сожалению, с общей зарплатой в 3500 о кредите не стоит даже и думать.

— В Беларуси непонятно, как купить квартиру, если ты не айтишник. Проценты дикие. Сейчас покупаю квартиру в Польше, очень адекватный процент. Многим выходит дешевле, чем снимать в месяц. В Нидерландах знакомые под 2% взяли дом. Это еще дорого у них считается.

— Это боль большинства людей, которым не досталось жилье по наследству или помощь. Я тоже не понимаю как человеку с обычной профессией что—то купить. А ведь нас таких большинство. Работаем много, одни воспитываем и содержим детей без помощи, а в итоге не удается закрыть базовые потребности в виде жизненно необходимых вещей. Это дно.

— Если без детей, то жестко копить (хотя бы 10—20 тысяч долларов), жить с родителями, потом влазить в кредит, от которого глаза на лоб. Но если честно, я не знаю ни одну семью, которая купила квартиру полностью сама, без помощи родителей. Хоть сколько, да помогали. И нам с мужем тоже помогли, спасибо им большое за это.

— Мой мозг просто отказывается принимать информацию, что если ты берешь кредит, то ты переплачиваешь сверху еще за две квартиры.

— Никак. Это же элементарная математика. Для семьи с двумя детьми надо минимум двушка. Самая убитая в Минске стоит 100 тысяч долларов. Надо первоначальный взнос. Ежемесячные выплаты будут около 3000—4000 рублей. О чем речь вообще? Это не смех, если что, а истерика. Это Беларусь, детка!

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