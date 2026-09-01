Министр финансов США поставил России ультиматум 24 1.09.2026, 22:56

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Скотт Бессент

Фото: Allison Joyce / AFP

Кремль получил жесткое предупреждение на саммите G20.

Министр финансов США Скотт Бессент на саммите G20 в понедельник объявил жесткое предупреждение Кремлю по поводу войны в Украине.

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, Бессент на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым ясно дал понять, что никакой экономической поддержки для России или соглашений по другим вопросам не будет до окончания войны в Украине.

Издание отмечает, что Бессент провел двустороннюю встречу с Силуановым на полях встречи лидеров финансов G20 в Эшвилле, Северная Каролина.

Ранее американский чиновник сообщил Reuters, что в центре внимания встречи Бессента и Силуанова был мирный план президента Дональда Трампа по Украине. Министерство финансов России заявило, что два чиновника обсудили финансовое сотрудничество в рамках G20.

«Когда Силуанов попытался обсудить области взаимных интересов, источник сообщил, что Бессент прервал его и сказал: «Ничего невозможно, пока война не закончится», - пишет Reuters.

Министр финансов России Антон Силуанов впервые лично принял участие в саммите G20 с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Приглашение было направлено администрацией президента США Дональда Трампа, и вызвало осуждение и протесты со стороны европейских чиновников.

Так, вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль сообщил, что европейские министры потребовали от американских чиновников не включать министра финансов РФ в традиционную групповую фотографию саммита, пригрозив бойкотом, если он окажется на снимке. В итоге фотография была сделана без него, но с участием европейцев.

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