У Соловьева взвыли из-за триллионных потерь Wildberries и Ozon 4 1.09.2026, 8:54

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Главные российские пропагандисты признали колоссальный ущерб экономике РФ.

Российские пропагандисты признали, что украинские удары по логистическим центрам маркетплейсов Wildberries и Ozon наносят серьезный ущерб российскому бизнесу.

По словам военного пропагандиста Александра Арутюнова, потери Wildberries якобы уже достигли 1 триллиона рублей, или около $12 млрд. На его высказывания обратил внимание журналист Денис Казанский.

В эфире «Соловьев Live» Арутюнов заявил, что Украина целенаправленно уничтожает объекты Wildberries, а теперь переключилась на Ozon. Он также признал, что украинские удары имеют экономическую логику: сделать продолжение войны для России максимально дорогим.

Денис Казанский обратил внимание на абсурдность войны, которая вытекает из этих оценок: сумма в $12 млрд, по утверждению пропагандистов, превышает стоимость всего Славянска, который российская армия пытается захватить, выжигая все территории вокруг, включительно с городом.

При этом даже возможный захват города не означает получение экономического актива как такового: после боевых действий от него останутся разрушения, восстановление которых потребует новых огромных затрат.

По словам Казанского, российские пропагандисты фактически сами признали эффективность стратегии Украины, направленной на увеличение стоимости войны для российской экономики.

Атаки на логистические центры дополняются ударами по НПЗ, портам и другим объектам российского тыла, что наносит ущерб в миллиарды и десятки миллиардов долларов.

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