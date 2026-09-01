закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вице-канцлер Германии демонстративно отказался фотографироваться с делегацией РФ

6
  • 1.09.2026, 8:28
  • 8,216
Вице-канцлер Германии демонстративно отказался фотографироваться с делегацией РФ
Ларс Клингбайль
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa

Европейские представители на саммите G20 поддержали эту позицию.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что отказался участвовать в совместной фотографии с российским министром финансов и делегацией РФ на саммите G20.

По его словам, европейские представители поддержали эту позицию, поэтому итоговое общее фото прошло без представителей страны-агрессора.

Клингбайль рассказал, что во время пленарного заседания лично обратился к российскому министру финансов и призвал правительство РФ прекратить войну против Украины.

Он также подчеркнул, что Германия и Европа однозначно стоят на стороне Украины. По словам немецкого политика, представители разных стран могут открыто критиковать друг друга и обсуждать войну непосредственно за столом переговоров.

Однако совместная «семейная фотография» с российской делегацией в нынешних условиях стала бы, по его мнению, слишком неуместной.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко