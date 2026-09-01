Вице-канцлер Германии демонстративно отказался фотографироваться с делегацией РФ

Вице-канцлер Германии демонстративно отказался фотографироваться с делегацией РФ6
- 1.09.2026, 8:28
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Европейские представители на саммите G20 поддержали эту позицию.
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что отказался участвовать в совместной фотографии с российским министром финансов и делегацией РФ на саммите G20.
По его словам, европейские представители поддержали эту позицию, поэтому итоговое общее фото прошло без представителей страны-агрессора.
Клингбайль рассказал, что во время пленарного заседания лично обратился к российскому министру финансов и призвал правительство РФ прекратить войну против Украины.
Он также подчеркнул, что Германия и Европа однозначно стоят на стороне Украины. По словам немецкого политика, представители разных стран могут открыто критиковать друг друга и обсуждать войну непосредственно за столом переговоров.
Однако совместная «семейная фотография» с российской делегацией в нынешних условиях стала бы, по его мнению, слишком неуместной.
German Vice Chancellor Lars Klingbeil:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
I did use the opportunity in the plenary session this morning to address the Russian finance minister directly.
I told him directly to his face that the Russian government must end this war, what the consequences of this war are, and that… pic.twitter.com/qAxTYjNwwX