У белорусов спросили, куда можно инвестировать 3000 рублей 10 1.09.2026, 8:24

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И тут начались соревнования, кто острее съязвит.

В Threads задали вопрос, «куда в Беларуси можно инвестировать небольшую сумму, например, 3000 рублей». В комментариях стали набрасывать советы, пишет «Зеркало».

«Если это все накопление, то лучше полностью три тысячи не вкладывать никуда», — посоветовал один из пользователей соцсети. К примеру, 50% на накопительный счет для быстрого доступа к деньгам.

Еще один совет был поменять рубли на доллары, на что другой пользователь посоветовал купить все-таки евро.

Вот какие еще комментарии оставили под постом.

«Зубы слегка полечить, водительское удостоверение сделать следующей категории, купить стирально-сушильную машинку».

«Рекомендую инвестировать в классный вечер. В пиво или в хорошее вино».

«Чего же так? Может, лучше в саморазвитие».

«Можно снять квартиру на Lidbeer в Лиде на двое суток».

«Жетоны метро — самая лучшая инвестиция».

«Крипта».

«Самое распространенное в Беларуси — это безотзывные депозиты в белорусских рублях. Также можно потренироваться и заключить брокерский договор с одним из брокеров, например, с тем, кто уже писал здесь, и купить облигации, в том числе индексируемые к золоту. Также для расширения кругозора можно попробовать купить долговые токены. Ну и биткоин. Так познакомитесь с большинством хороших вариантов и будете уже ориентироваться и сами решать, куда лучше вкладывать дальше».

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