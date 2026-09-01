закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У белорусов спросили, куда можно инвестировать 3000 рублей

10
  • 1.09.2026, 8:24
  • 4,614
У белорусов спросили, куда можно инвестировать 3000 рублей

И тут начались соревнования, кто острее съязвит.

В Threads задали вопрос, «куда в Беларуси можно инвестировать небольшую сумму, например, 3000 рублей». В комментариях стали набрасывать советы, пишет «Зеркало».

«Если это все накопление, то лучше полностью три тысячи не вкладывать никуда», — посоветовал один из пользователей соцсети. К примеру, 50% на накопительный счет для быстрого доступа к деньгам.

Еще один совет был поменять рубли на доллары, на что другой пользователь посоветовал купить все-таки евро.

Вот какие еще комментарии оставили под постом.

«Зубы слегка полечить, водительское удостоверение сделать следующей категории, купить стирально-сушильную машинку».

«Рекомендую инвестировать в классный вечер. В пиво или в хорошее вино».

«Чего же так? Может, лучше в саморазвитие».

«Можно снять квартиру на Lidbeer в Лиде на двое суток».

«Жетоны метро — самая лучшая инвестиция».

«Крипта».

«Самое распространенное в Беларуси — это безотзывные депозиты в белорусских рублях. Также можно потренироваться и заключить брокерский договор с одним из брокеров, например, с тем, кто уже писал здесь, и купить облигации, в том числе индексируемые к золоту. Также для расширения кругозора можно попробовать купить долговые токены. Ну и биткоин. Так познакомитесь с большинством хороших вариантов и будете уже ориентироваться и сами решать, куда лучше вкладывать дальше».

«Можете покупать белорусское искусство».

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко