Россиянин открыл огонь по людям в стрелковом клубе в Черногории 4 1.09.2026, 7:50

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Его объявили в розыск.

В Черногории 30-летний россиянин застрелил троих человек в стрелковом клубе недалеко от Даниловграда и сбежал. Его объявили в розыск.

В настоящее время убийца скрывается на территории муниципалитета Герцег-Нови, район, где он находится, окружили полицейские и спецназовцы. Об этом со ссылкой на полицию Черногории пишет издание N1.

Что известно

31 августа, около 16 часов по местному времени, в стрелковом клубе Češka zbrojevka недалеко от города Даниловград произошла стрельба. Гражданин РФ Михаил Шабунин застрелил троих сотрудников заведения: 24-летнего Петра Глобаревича и 20-летнего Неманью Капора из Подгорицы, а также 67-летнего Момира Радонича из Даниловграда.

После тройного убийства 30-летний россиянин скрылся с места преступления.

По данным полиции, сначала Шабунин передвигался на черном Seat Cordoba. Впоследствии автомобиль был найден брошенным в населенном пункте Рогани. А россиянин, как установили правоохранители, продолжил передвижение на такси.

Район, где, по данным полиции, россиянин находится сейчас, оцеплен.

«Подозреваемый в настоящее время находится на территории муниципалитета Герцег-Нови, именно поэтому в этом районе развернуты усиленные полицейские силы, включая сотрудников Регионального центра безопасности «Юг», Специального подразделения полиции при поддержке вертолета Армии Черногории, который используется для развертывания сотрудников Специального подразделения полиции, а также с использованием имеющегося современного технического оборудования и других возможностей», – сообщила черногорская полиция.

Правоохранители призвали жителей Герцег-Нови сохранять бдительность и немедленно предоставлять полиции любую информацию, которая может способствовать розыску подозреваемого.

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