Белорус уехал на заработки в Россию и пропал 1.09.2026, 5:00

Его ищут больше месяца.

В России пропал 45-летний белорус Геннадий Комяк. Его разыскивают больше месяца.

Мужчина проживал в городском поселке Логишин Пинского района. В мае 2026 года он уехал в Москву на заработки.

С 21 июля он перестал выходить на связь. До сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно, сообщили в МВД.

Приметы: на вид 45−50 лет, рост 180 см, телосложение среднее.

Особые отметки: на голове впадина из-за перелома черепа.

Геннадий Комяк

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