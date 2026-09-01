Немецкий политик предложил передать Украине ракеты Taurus в ответ на гибридную атаку РФ 1.09.2026, 4:09

Берлин должен дать четкий дипломатический ответ на атаку дронов на аэропорт Лейпцига.

Лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики считает, что Берлин должен дать четкий дипломатический ответ на атаку дронов на аэропорт Лейпцига, которую, по имеющейся информации, организовала Россия.

Об этом он заявил в эфире ntv.

Политик предлагает использовать угрозу предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в качестве предупреждения России от гибридных атак в Германии.

«Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока что мы не поставили ракету Taurus (...), но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России», — заявил Кубики.

Отметим, что Свободная демократическая партия не прошла в Бундестаг по итогам последних выборов.

Напомним, что накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и обнаруженным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.

Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.

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