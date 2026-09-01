Ученые раскрыли «суперспособность» людей с хорошей концентрацией 1.09.2026, 3:57

Мозг внимательных людей работает лучше по мере усложнения задачи.

Люди, которым легче сохранять концентрацию, могут лучше переключать работу разных нейронных сетей мозга в зависимости от сложности задачи. К такому выводу пришли исследователи Технологического института Джорджии. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Ученые наблюдали около 200 взрослых участников. Сначала они оценили их способность контролировать внимание, рабочую память и общий интеллект, а затем изучили активность мозга с помощью функциональной МРТ.

Участники сначала отдыхали, после чего выполняли задания на запоминание с низкой и высокой когнитивной нагрузкой. В последнем случае им требовалось постоянно обновлять информацию в памяти и одновременно отсеивать отвлекающие стимулы.

Оказалось, что у людей с лучшим контролем внимания мозговые сети меняли характер взаимодействия именно при повышении сложности задачи. В частности, сеть, связанная с внутренними мыслями и мечтаниями, сохраняла связь с системой управления вниманием при небольшой нагрузке, но при выполнении сложного задания они резко разделялись. Такая способность помогает мозгу подавлять внутренние отвлекающие факторы, когда требуется максимальная концентрация.

«Похожая картина наблюдалась в сети, отвечающей за внимание к внешним стимулам. У людей с высокой концентрацией ее взаимодействие с системой управления усиливалось именно при сложной задаче. У участников с более низким контролем внимания наиболее заметные изменения происходили уже при переходе от покоя к простой задаче», — объяснили ученые.

Исследователи также обнаружили связь между системой управления вниманием и голубым ядром — небольшой областью мозга, которая вырабатывает норадреналин и участвует в регуляции бодрствования и когнитивных процессов. Во время самой сложной задачи у наиболее внимательных участников активность этих областей синхронизировалась.

Авторы предполагают, что способность хорошо концентрироваться может быть связана не просто с более высокой активностью мозга, а с его умением гибко перестраивать взаимодействие нейронных сетей в зависимости от требований задачи.

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