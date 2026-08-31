Самолет, летевший из Дубая в Беларусь, сел в аэропорту Исламабада
- 31.08.2026, 23:46
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Посадка была незапланированной.
Самолет, который выполнял рейс из Дубая в Беларусь, совершил незапланированную посадку в аэропорту Исламабада в Пакистане, сообщают пакистанские СМИ.
По информации источников, командир воздушного судна изменил маршрут из-за недостаточного запаса топлива.
Авиационные источники сообщают, что после дозаправки самолет должен через некоторое время продолжить полет в Беларусь.
Название авиакомпании не сообщается, но можно предположить, что речь идет о самолете «Белавиа».