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Белорусские хирурги провели уникальную операцию

  • 1.09.2026, 1:53
Белорусские хирурги провели уникальную операцию

Врачи заменили клапан на сердце пациента редким методом.

В Республиканском клиническом медцентре управделами Лукашенко провели уникальную операцию по замене аортального клапана сердца. Об этом сообщили в медцентре.

Операцию по эндоскопическому протезированию провели глава отделения в Клиническом центре Университета Сараево (Босния и Герцеговина), профессор Нермир Гранов и кардиологическая служба РКМЦ.

Уникальность операции в том, что больной сердечный клапан заменяется без больших разрезов грудной клетки.

Аортальный клапан — это своего рода «дверца» между сердцем и аортой. Он должен открываться, чтобы кровь выходила из сердца, и закрываться, чтобы кровь не возвращалась обратно.

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