Лукашенко в Москве дважды «предъявили» за нефть Андрей Бронишевский

1.09.2026, 6:34

Фото: Associated Press

Неудобный вышел визит.

У России нет и не может быть претензий к своему белорусскому союзнику. Александр Лукашенко сам так сказал. Видимо, потому что они в России были не в курсе. Правда, объясняться про отсутствие претензий за время двухдневного визита пришлось дважды. Сначала — премьеру Михаилу Мишустину, а потом и Владимиру Путину. Так что претензий может и нет, но некоторые вопросики, судя по всему, имеются.

«Думаю, и вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом — дизелем, бензинами разными и так далее», — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным.

Мишустин про отсутствие претензий к союзнику ничего не сказал. Отделался глубоким удовлетворением по случаю системного роста товарооборота. Поэтому на следующий день про верность союзническому долгу пришлось объяснять уже Путину.

«Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива», — сказал Лукашенко.

То есть, где выполнение договоренностей начинается теперь, вроде бы, понятно. С сельского хозяйства, продовольствия и топлива. А вот где оно заканчивается, полной ясности пока нет. Хотя даже по поводу начального этапа полная ясность есть только у Лукашенко. Путин, кажется, немножко сомневается.

«Динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, согласовать, отрегулировать», — сказал Путин.

Обратить внимание можно, например, на бензин. В июне и июле Беларусь по-союзнически помогла России поставками топлива. За две месяца только бензина продала 350 тысяч тонн. По словам путинского Пескова в августе поставки тоже были максимальными.

Но с сентября «Нафтан», совсем не по-союзнически, собирается встать на плановый профилактический ремонт. Учитывая, что с топливным кризисом в России все только начинается, тут действительно есть что регулировать. Потому что вербальными интервенциями об отсутствии претензий бензиновый дефицит не закроешь.

Не говоря уже про главную проблему союзников. Решающую проблему, которую надо решительно решать. По по имени ее называть не надо.

«На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно — проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось, — сказал Лукашенко Мишустину. – Поэтому желаю нам, потому что все вопросы вместе приходится решать, чтобы мы справлялись с этими проблемами».

Что у России на западе, а у Беларуси на юге? На «У» начинается, на «а» заканчивается. Если у вас есть правильный ответ, лучше держите его при себе.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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