Россия прицельно ударила баллистикой по депо «Укрзалізниці» в Киеве
- 1.09.2026, 7:37
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Погибли 7 человек.
Ночью Россия нанесла прицельный баллистический удар по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам в Киеве. В результате атаки погибли семь человек, шестеро из них - работники «Укрзалізниці».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу «Укрзалізниці» Александра Перцовского в Facebook.
По словам Перцовского, россияне целенаправленно ударили баллистикой именно по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам в Киеве. В результате удара погибли семь человек, шестеро из них - сотрудники «Укрзалізниці».
Еще один коллега находится в больнице с ранениями, ему оказывают всю необходимую помощь.
Десятки работников успели спастись в укрытиях - теперь им помогают прийти в себя после пережитого. Руководитель компании рассказал о масштабных разрушениях: рядом с депо полностью разрушен цех, спасатели до сих пор устраняют ряд возгораний.
На двух гонках из-за удара временно закрывали движение, затем восстановили.
«Все это – ничто рядом с ужасной потерей коллег», – написал Перцовский, добавив, что компания связывается с родными погибших и поддерживает их в это сложное время.