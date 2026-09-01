Не торопи события, касатик 10 Дмитрий Чернышев

1.09.2026, 12:44

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Дмитрий Чернышев

Каддафи не даст соврать.

The Economist пишет, что Путин смертельно боится поражения в войне: «Они меня повесят».

Ну что ты боишься, касатик, ну почему сразу — повесят? Может, с тобою, Вова, все будет так, как происходит в твоем государстве каждый день со множеством других людей. Ты же построил такое государство. Своими ручками построил.

Поймают на улице, отвезут в полицию и изобьют там. И ты подпишешь контракт. Подпишешь, подпишешь, и не такие подписывали. Может, женят перед отправкой на какой-нибудь женщине с пониженной социальной ответственностью — не пропадать же подъемным. Ты ведь, кажется, сейчас разведенный, да? И повезут тебя, яхонтовый мой, на фронт. Куда-нибудь под Малую Токмачку.

А там отправят тебя в штурма. Генералу, который столько раз врал о взятии этого населенного пункта, нужна новая звездочка. Откажешься идти воевать за Родину — посадят в яму, будут на тебя мочиться и избивать резиновым членом. И пойдешь ты, как миленький. Пойдешь, пойдешь, и не такие ходили.

А там наступишь ты на мину «Лепесток» или сбросит украинский дрон рядом с тобою гранату. И будешь ты раненый долго и мучительно умирать в серой зоне. Будешь, будешь, и не такие помирали. И никто не пошлет за тобою врачей — тебя давно уже списали, да и на хрен ты кому-то нужен. Семечки в карман положи, Володя.

А может все иначе будет. С судом, с заполярной колонией особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. С холодным карцером, тюремной баландой и длинными полярными ночами. Про белых медведей послушаешь, касатик. Или оставят тебя одного с жителями Бучи. Или с попавшими в плен украинскими солдатами, прошедшими через российские тюрьмы.

Чего сразу «Повесят»-то? Ты не торопи события, касатик. Есть множество других не менее интересных вариантов — Муаммар Мухаммад Абу Миньяр аль Каддафи не даст соврать.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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