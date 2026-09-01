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В одной из областей Беларуси проведут первый осенний субботник

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  • 1.09.2026, 8:46
  • 3,406
В одной из областей Беларуси проведут первый осенний субботник

Стало известно, на что пойдут деньги.

В Гомельской области 5 сентября пройдет областной субботник. Заработанные на нем деньги направят на завершение работ в Мозырском роддоме, сообщил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко на аппаратном совещании, пишет «Зеркало».

«Участие жителей Гомельской области в субботнике станет весомым вкладом в реализацию важного для полесского региона проекта в «год белорусской женщины», — заявил Крупко.

Заработанные средства направят на завершение работ в Мозырском роддоме.

Напомним, субботники — это мероприятия, посвященные бесплатному принудительному труду в нерабочее время, чаще всего в выходные дни (отсюда и произошло название). Это явление было распространено в советское время. Обычно во время субботников люди занимаются уборкой местности, чинят сломанные скамейки, фонари и т.д., высаживают растения.

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