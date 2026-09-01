В одной из областей Беларуси проведут первый осенний субботник 5 1.09.2026, 8:46

3,406

Стало известно, на что пойдут деньги.

В Гомельской области 5 сентября пройдет областной субботник. Заработанные на нем деньги направят на завершение работ в Мозырском роддоме, сообщил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко на аппаратном совещании, пишет «Зеркало».

«Участие жителей Гомельской области в субботнике станет весомым вкладом в реализацию важного для полесского региона проекта в «год белорусской женщины», — заявил Крупко.

Заработанные средства направят на завершение работ в Мозырском роддоме.

Напомним, субботники — это мероприятия, посвященные бесплатному принудительному труду в нерабочее время, чаще всего в выходные дни (отсюда и произошло название). Это явление было распространено в советское время. Обычно во время субботников люди занимаются уборкой местности, чинят сломанные скамейки, фонари и т.д., высаживают растения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com