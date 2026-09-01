Бегите, пока не поздно 5 Игорь Эйдман

1.09.2026, 9:04

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Игорь Эйдман

Капкан для россиян может захлопнуться.

Очень похоже на правду. Как мне говорят те, кто в теме, все к мобилизации в России уже готово, и она начнется вскоре после выборов. Формально объявлена будет ротация мобилизованных ровно четыре года назад. Но под этой маркой отпустят домой немногих выживших и не заключивших контракт, а мобилизуют сотни тысяч.

Все, кому грозит уже через месяц попасть в этот капкан, бегите скорее из России, пока еще можно.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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