СМИ: Рассказавший о косатках и медведях Путин повторил ИИ-фейки 7 1.09.2026, 9:24

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Фото: Getty Images

Российский диктатор и тут распространяет дезинформацию.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, рассказывая детям о войне на примере с косатками и белыми медведями, мог опереться на распространенный в Интернете фейк, созданный с помощью ИИ. Научно подтвержденных случаев убийства белого медведя косаткой не обнаружено, пишет Discover Wildlife.

Путин, напомним, заявил, якобы косатки охотятся на белых медведей стаями, разрывая их на части, и добавил, что об этом следует рассказывать детям, чтобы они понимали, «почему Россия проводит специальную военную операцию».

При этом в Сети действительно распространяются видео, на которых якобы запечатлены нападения косаток на белых медведей, однако эти ролики являются фейковыми и, вероятно, созданы с использованием нейросетей, поэтому президент РФ, возможно, стал жертвой популярного фейкового тренда в Интернете.

Задокументированных случаев нападения косаток на белых медведей также не удалось обнаружить в научных публикациях Международной ассоциации по исследованию и управлению популяцией медведей.

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