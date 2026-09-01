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Под Минском разбрасывают темные брикеты с неба

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  • 1.09.2026, 9:17
  • 7,098
Под Минском разбрасывают темные брикеты с неба
Фото: Миноблисполком

Брать их руками нельзя.

Вакцинация диких плотоядных животных стартовала на Минщине с 1 сентября, сообщил облисполком.

«Оральная иммунизация диких плотоядных животных с применением вакциносодержащих антирабических приманок будет проводиться с использованием авиации», — сообщил Миноблисполком.

Приманки выглядят как брикеты от серого до темно-коричневого цвета массой 25 г. Сделаны они из компонентов кормов, съедобных для плотоядных животных (жир говяжий, рыбная мука), имеющих специфический запах. В приманках находятся капсулы с вакциной.

«Запрещается брать приманки руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с приманками. При случайном попадании вакцины (содержимого капсулы) в глаза, полость рта или носа, а также на поврежденные участки тела, необходимо обратиться к врачу», — отметили в облисполкоме.

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