Под Минском разбрасывают темные брикеты с неба

Под Минском разбрасывают темные брикеты с неба9
- 1.09.2026, 9:17
- 7,098
Брать их руками нельзя.
Вакцинация диких плотоядных животных стартовала на Минщине с 1 сентября, сообщил облисполком.
«Оральная иммунизация диких плотоядных животных с применением вакциносодержащих антирабических приманок будет проводиться с использованием авиации», — сообщил Миноблисполком.
Приманки выглядят как брикеты от серого до темно-коричневого цвета массой 25 г. Сделаны они из компонентов кормов, съедобных для плотоядных животных (жир говяжий, рыбная мука), имеющих специфический запах. В приманках находятся капсулы с вакциной.
«Запрещается брать приманки руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с приманками. При случайном попадании вакцины (содержимого капсулы) в глаза, полость рта или носа, а также на поврежденные участки тела, необходимо обратиться к врачу», — отметили в облисполкоме.