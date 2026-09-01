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Какие гормоны затрагивает кофеин?

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  • 1.09.2026, 8:57
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Какие гормоны затрагивает кофеин?
Фото: Getty Images

Новое исследование показало интересные различия в организме людей, пьющих и не пьющих кофе.

Воздействие кофеина и других активных соединений кофе затрагивает как гормоны стресса и удовлетворения, так и половую сферу и обмен веществ.

Об этом пишет издание sciencealert.

Воздействие кофе на репродуктивные гормоны имеет четко выраженный половой характер:

У мужчин

Наблюдается более высокий уровень общего и биодоступного тестостерона. Также существенно повышается концентрация глобулина, связывающая половые гормоны (SHBG), из-за чего уровень свободного тестостерона может быть несколько ниже.

У женщин

Гормональные изменения менее радикальны. Кофе также повышает уровень SHBG и снижает показатели свободных андрогенов (мужских гормонов).

Относительно эстрогенов данные различаются: у некоторых женщин кофе может временно повышать эстроген (усиливая симптомы ПМС), тогда как долгосрочное потребление больших доз, наоборот, связывают с незначительным снижением общего эстрадиола.

Эксперты отмечают, что кофеманы отличаются более спокойной реакцией на кортизол, лучшим балансом инсулина, а также повышенным уровнем транспортного белка SHBG, что оказывает непосредственное влияние на метаболизм половых гормонов.

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