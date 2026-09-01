Какие гормоны затрагивает кофеин? 1 1.09.2026, 8:57

4,288

Фото: Getty Images

Новое исследование показало интересные различия в организме людей, пьющих и не пьющих кофе.

Воздействие кофеина и других активных соединений кофе затрагивает как гормоны стресса и удовлетворения, так и половую сферу и обмен веществ.

Об этом пишет издание sciencealert.

Воздействие кофе на репродуктивные гормоны имеет четко выраженный половой характер:

У мужчин

Наблюдается более высокий уровень общего и биодоступного тестостерона. Также существенно повышается концентрация глобулина, связывающая половые гормоны (SHBG), из-за чего уровень свободного тестостерона может быть несколько ниже.

У женщин

Гормональные изменения менее радикальны. Кофе также повышает уровень SHBG и снижает показатели свободных андрогенов (мужских гормонов).

Относительно эстрогенов данные различаются: у некоторых женщин кофе может временно повышать эстроген (усиливая симптомы ПМС), тогда как долгосрочное потребление больших доз, наоборот, связывают с незначительным снижением общего эстрадиола.

Эксперты отмечают, что кофеманы отличаются более спокойной реакцией на кортизол, лучшим балансом инсулина, а также повышенным уровнем транспортного белка SHBG, что оказывает непосредственное влияние на метаболизм половых гормонов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com