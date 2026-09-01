Какие гормоны затрагивает кофеин?1
- 1.09.2026, 8:57
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Новое исследование показало интересные различия в организме людей, пьющих и не пьющих кофе.
Воздействие кофеина и других активных соединений кофе затрагивает как гормоны стресса и удовлетворения, так и половую сферу и обмен веществ.
Об этом пишет издание sciencealert.
Воздействие кофе на репродуктивные гормоны имеет четко выраженный половой характер:
У мужчин
Наблюдается более высокий уровень общего и биодоступного тестостерона. Также существенно повышается концентрация глобулина, связывающая половые гормоны (SHBG), из-за чего уровень свободного тестостерона может быть несколько ниже.
У женщин
Гормональные изменения менее радикальны. Кофе также повышает уровень SHBG и снижает показатели свободных андрогенов (мужских гормонов).
Относительно эстрогенов данные различаются: у некоторых женщин кофе может временно повышать эстроген (усиливая симптомы ПМС), тогда как долгосрочное потребление больших доз, наоборот, связывают с незначительным снижением общего эстрадиола.
Эксперты отмечают, что кофеманы отличаются более спокойной реакцией на кортизол, лучшим балансом инсулина, а также повышенным уровнем транспортного белка SHBG, что оказывает непосредственное влияние на метаболизм половых гормонов.