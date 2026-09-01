Видеофакт: БПЛА прорвали ПВО в Ленобласти и разбомбили порт Усть-Луга 2 1.09.2026, 8:38

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Как выглядела ночная атака украинских дронов.

В ночь на 1 сентября Силы обороны Украины атаковали стратегические объекты в Ленинградской области России, в результате чего зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Об этом рассказал Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Опасность БпЛА в воздушном пространстве Ленинградской области 1 сентября объявили примерно в 02:03. В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты самолетов. Местных жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного Интернета.

Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал, что в ночь на 1 сентября украинские дроны атаковали стратегические объекты региона, в том числе порт Усть-Луга.

Он утверждает, что над территорией Ленинградской области российская ПВО якобы сбила 44 украинских БПЛА. По его словам, в результате атаки БПЛА есть повреждения в портовой зоне Усть-Луга, зафиксировано возгорание. На месте прилетов работают экстренные службы.

Морской порт Усть-Луга является ключевым транспортным узлом для экспорта нефтепродуктов, угля, удобрений, контейнеров и других грузов из России за границу через Балтийское море. Деньги, полученные от продажи этих энергоресурсов и товаров, Москва тратит на продолжение войны против Украины, поэтому порт Усть-Луга является законной целью для ВСУ.

Ранее украинские дроны уже несколько раз наносили удары по этому стратегическому объекту.

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