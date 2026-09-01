У Путина на ладони обнаружили след от инъекций 6 1.09.2026, 16:07

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ФОТО: GETTY IMAGES

Ладонь — не совсем стандартный выбор места пункции.

Выступавший с обращением к школьникам и студентам по случаю начала учебного года Путин продемонстрировал след от инъекций в ладонь.

На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, отчетливо видно темное пятно на левой ладони Путина, которую тот частично прикрывает правой ладонью, но жестикулируя несколько раз показывает в камеру.

Вероятнее всего, это след от не совсем удачного «внутривенного вмешательства», сказали The Moscow Times три практикующих медика. Один из них, московский врач скорой помощи, назвал пятно «трехдневной гематомой после укола». По словам другого, врача-реаниматолога, пятно на ладони Путина похоже на «неаккуратную инъекцию». «Но вообще-то Путину (чтобы повысить безопасность манипуляций) должны были порт (катетер. — прим.) поставить», — сказал он.

Судя опубликованным Кремлем видео, записи с пятнами на ладони — «консервы». Так, помимо обращения к школьникам, след от инъекций на руке Путина заметен также на записи поздравления шахтерам, опубликованной двумя днями ранее. Но его нет на кадрах встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 1 сентября, а также на ролике со встречи с педагогами в Московском педагогическом государственном университете в субботу, 29 августа. Там Путин рассуждал о нападающих на белых медведей косатках и сравнивал «пищевую цепочку» дикой природы с войной в Украине.

Ладонь — не совсем стандартный выбор места пункции, обычно выбирают локтевую ямку, где вены близко расположены, малоподвижны и имеют сравнительно большой диаметр, рассказывает врач-кардиолог со стажем работы более 50 лет.

Укол в кисть производится обычно в том случае, когда вены в локтевом сгибе переиспользованы, например, из-за долгой внутривенной терапии, или воспалены после катетеризации, поясняет медик. Вторая причина — это срочная инъекция, например, когда человек одет, и удобнее и быстрее использовать кистевую вену. Наконец, сейчас стали делать катетеры для кистевых вен специально, иногда это удобней с точки зрения лечебной тактики, добавляет врач.

Правящий Россией более четверти века 73-летний Путин не разглашает информацию о состоянии своего здоровья, несмотря на периодически возникающие слухи о тяжелых болезнях вплоть до рака. Обеспокоенность Путина вопросами здоровья усилилась после пандемии Covid, когда всех проводящих встречи с президентом обязали сидеть несколько недель на карантине и сдавать ПЦР-тесты, прежде чем увидеть Путина.

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