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Пашинян выступил на армянском и довел Z-пропагандистов до истерики

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  • 1.09.2026, 16:37
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Пашинян выступил на армянском и довел Z-пропагандистов до истерики
Фото: Getty Images

РосСМИ заявили о «показательном жесте».

На заседании Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС+», прошедшем 1 сентября в Бишкеке, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступал на армянском языке.

РосСМИ обратили внимание на то, что главы Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и диктатор Лукашенко выступали на русском.

«Нечто подобное, с демонстративным отказом от использования русского языка, в своё время было в Прибалтике и на Украине. Начиналось именно с того, что их элиты начали демонстративно «забывать» русский в качестве языка межнационального общения», — истерят Z-пропагандисты.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз.

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