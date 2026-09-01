Пашинян выступил на армянском и довел Z-пропагандистов до истерики 12 1.09.2026, 16:37

12,684

Фото: Getty Images

РосСМИ заявили о «показательном жесте».

На заседании Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС+», прошедшем 1 сентября в Бишкеке, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступал на армянском языке.

РосСМИ обратили внимание на то, что главы Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и диктатор Лукашенко выступали на русском.

«Нечто подобное, с демонстративным отказом от использования русского языка, в своё время было в Прибалтике и на Украине. Начиналось именно с того, что их элиты начали демонстративно «забывать» русский в качестве языка межнационального общения», — истерят Z-пропагандисты.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com