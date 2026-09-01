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Специалисты объяснили, как подготовить телефон к проверке на белорусской границе

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  • 1.09.2026, 17:14
  • 18,650
Специалисты объяснили, как подготовить телефон к проверке на белорусской границе

Даже новый телефон — не гарантия безопасности.

Многие белорусы, возвращаясь в страну из-за границы, готовы к допросам и досмотрам на границе. Однако часть из них подводит осмотр телефона, который часто практикуют сотрудники спецслужб. Они ищут, например, лайки и комментарии за 2020 год. Журналисты издания MOST задал вопросы специалистам инициативы Cyberbeaver о том, что стоит сделать с телефоном перед поездкой, какие соцсети проверяют тщательнее всего и почему даже новый телефон — не гарантия безопасности.

— Какие соцсети и мессенджеры сейчас подвергаются наиболее тщательной проверке на границе?

— При проверке стоит исходить из того, что могут посмотреть Telegram, Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp и другие мессенджеры, а также почту, YouTube, историю поиска, iCloud, галерею, удаленные файлы, заметки, звонки и SMS.

— Как технически работает такая проверка: силовики листают телефон вручную или используются специальные программы для быстрого анализа содержимого?

— Точно сказать нельзя: возможны и обычный ручной просмотр, и технический анализ устройства. Нам не известен полный перечень инструментов, которые используются при таких проверках.

«Большую очистку лучше начинать заранее»

— Некоторые люди, пересекающие границу, говорят, что при осмотре телефона силовики делали выборку за конкретный период — например, действия аккаунта в Instagram за 16 августа 2020 года: что лайкали, что комментировали. Как проверить свою активность и убрать все ее следы?

— В Instagram в разделе «Ваша активность» можно посмотреть лайки, комментарии и другие действия, выбрать конкретную дату или период и удалить активность с нужных публикаций. Сторонние сервисы для этого не нужны. При этом Instagram ограничивает количество действий, которые можно удалить за раз, поэтому большую очистку лучше начинать заранее.

— Могут ли силовики восстановить удаленные чаты или каналы, от которых человек уже отписался в Telegram или заблокировал их?

— Известны случаи, когда при обычной выгрузке Telegram в десктопной версии обнаруживались уже удаленные сообщения. Для большей надежности стоит чистить кэш Telegram и данные на устройствах, а при высоком риске наиболее надежным вариантом будет удаление аккаунта. Но если силовики используют специальные средства, здесь сложно что-либо гарантировать: даже если мы знаем, какие возможности у них есть сегодня, мы не знаем, какие будут завтра.

— Threads — сравнительно новая соцсеть. Силовики уже научились ее мониторить, или пока это менее рискованная площадка?

— Threads — сервис Meta, поэтому к его очистке стоит подходить так же, как к другим сервисам Meta: проверять публикации, комментарии, лайки и другую активность. Рассчитывать на то, что из-за относительной новизны Threads эта площадка менее доступна для проверки, не стоит.

— Могут ли в мессенджерах — WhatsApp, Viber, Signal — восстановить переписку? Или посмотреть удаленные фото, видео, файлы?

— При физическом доступе к телефону нужно учитывать не только саму переписку, но и кэш, сохраненные файлы, резервные копии и данные на других устройствах. Viber мы в целом рассматриваем как небезопасный сервис и не можем гарантировать конфиденциальность его данных.

«Выйти из чувствительных аккаунтов»

— Что нужно сделать с телефоном перед поездкой, если коротко?

— Проверить мессенджеры и соцсети, удалить чувствительные переписки и файлы, проверить галерею и корзины, почту, заметки, историю поиска, iCloud и резервные копии, а также список приложений. Если риск высокий, наиболее надежный вариант — сохранить нужные данные в безопасном месте, выйти из чувствительных аккаунтов и сделать сброс телефона к заводским настройкам.

— Есть ли смысл временно деактивировать аккаунты перед поездкой? Насколько это защищает от проверки?

— Да, деактивация базово снижает риск, но не равна удалению и не гарантирует исчезновения информации. Кроме того, остается риск принуждения к восстановлению доступа к аккаунту — здесь уже многое зависит от человеческого фактора и конкретной ситуации.

«Разумно использовать отдельное устройство для поездок»

Как быть с облачными сервисами (iCloud)? Могут ли силовики восстановить удаленные данные через них, если получат доступ к телефону?

— Удаленные с телефона данные могут оставаться в iCloud или резервной копии, поэтому нужно проверять не только устройство, но и облако: iCloud, удаленные фотографии и файлы, резервные копии. При этом мы не можем ни утверждать, ни опровергнуть, что силовики получат доступ к резервной копии или смогут восстановить из нее конкретные удаленные данные.

— Почему полностью новый или «стерильный» телефон — без аккаунтов, приложений, истории — сам по себе вызывает подозрения у силовиков?

— Нельзя утверждать, что такой телефон обязательно вызовет подозрения, но полностью пустое устройство может привлечь дополнительное внимание и вызвать вопросы о том, почему на нем нет обычных данных и аккаунтов.

— Что должно остаться на телефоне, чтобы он выглядел органично и не привлекал внимание, но при этом не содержал рискованной информации? Может, есть смысл иметь отдельный «чистый» телефон специально для поездок, с минимальным, но правдоподобным набором приложений и историей использования?

— Если основной телефон содержит чувствительную информацию, разумно использовать отдельное устройство для поездок. Оно не обязательно должно быть совершенно пустым: можно оставить обычный набор нейтральных приложений, фотографии, фильмы, книги и другие безопасные данные, но без чувствительной информации и потенциально проблемных аккаунтов.

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