Z-писатель Прилепин признал бессилие армии РФ 1.09.2026, 17:36

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Захар Прилепин

Наступление оккупантов остановили украинские дроны.

Бывший депутат Госдумы РФ, Z-писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не в состоянии одержать победу в войне против Украины. По его словам, наступательные действия оккупационной армии РФ фактически парализованы применением беспилотников. Об этом он рассказал в интервью пророссийскому немецкому пропагандисту Патрику Баабу, передает «Диалог».

Отвечая на вопрос о том, чем в итоге завершится война, Прилепин был на удивление откровенен: победой России она точно не закончится.

«Пока она не закончится ничем, потому что она находится в тупике. Наступательные операции практически невозможны: нижнее небо перенасыщено дронами», — признал Z-патриот.

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