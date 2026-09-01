Почему россияне вдруг стали запасаться наличными? 3 1.09.2026, 17:55

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Это первый симптом растущей осторожности.

В начале августа в России заметно вырос объем наличных денег в обращении. Это произошло на фоне усиливающегося давления на российские государственные финансы и роста военных расходов. Некоторые экономисты связывают происходящее с опасениями граждан за сохранность своих банковских сбережений, сообщает DW (перевод — сайт Charter97.org).

Российская экономика сталкивается с растущими трудностями при финансировании бюджета и войны против Украины. Военные расходы увеличиваются, государству становится сложнее занимать деньги, а банки все сильнее зависят от поддержки Центробанка. На этом фоне несколько аукционов по размещению государственных облигаций завершились неудачно.

Некоторые эксперты допускают, что при дальнейшем ухудшении ситуации власти могут прибегнуть к заморозке банковских вкладов. В таком случае деньги формально продолжат принадлежать гражданам, однако распоряжаться ими они смогут лишь спустя длительное время.

Рост наличных сам по себе еще не говорит о массовой панике, однако он происходит в момент, когда доверие к сохранности частных активов в России сомнительно. Государство уже расширяет контроль над бизнесом: за последние годы российские власти изъяли активы на десятки миллиардов долларов, а в августе 2026 года получили возможность временно брать под контроль объекты критической инфраструктуры.

На этом фоне нельзя исключать, что при дальнейшем ухудшении положения бюджета Кремль начнет искать новые способы мобилизации частных денег. Одним из них теоретически может стать заморозка банковских вкладов — деньги формально останутся собственностью граждан, но доступ к ним будет ограничен на длительный срок.

Пока никаких признаков того, что российские власти готовят такой шаг, нет. Министр финансов Антон Силуанов ранее называл сообщения о возможной заморозке вкладов фейками. Но финансовое давление на государство усиливается — дефицит бюджета в первой половине 2026 года достиг 5,73 трлн рублей, а прогноз добычи нефти на год был недавно снижен до минимума с 2009 года.

Поэтому рост наличных можно рассматривать как симптом растущей осторожности россиян. Чем больше ресурсов требуется Кремлю для продолжения войны, тем шире становится пространство для решений, которые еще недавно казались маловероятными.

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