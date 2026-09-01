Российские чиновники массово скупают системы против прослушки 2 1.09.2026, 18:32

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Слушать чиновников пытаются как российские спецслужбы, так и иностранные.

Чиновники в российских регионах массово закупают системы против прослушки и потратили на них минимум 20 млн рублей за два года, пишет Mash со ссылкой на госзакупки. Чаще всего они покупают два вида защиты — генератор-вибровозбудитель и акустоизлучатель. Первый крепится к окну и создает вибрации. В результате становится сложнее снять звук со стекла в помещении. Акустоизлучатель ставят рядом с дверью, вентиляцией или потолком. Он создает шум, который также мешает записать разговор. Сами устройства должны производиться в России, а поставщики получают лицензии на работу, связанную с гостайной.

Больше всего боятся прослушки чиновники в Башкирии, где потратили 1,1 млн рублей на системы против нее. Также их покупали в Российской академии наук на общую сумму 666 000 рублей, Дальневосточной таможне — 500 000 и Брянской областной думе — 400 000 рублей.

Во всех этих ведомствах и организациях в последние годы выявлялись коррупционные схемы и заводились уголовные дела. В Башкирии бывший и. о. вице-премьера Алан Марзаев получил 13 лет колонии за получение взятки в 37 млн рублей от строительных компаний. В Брянской области в 2025 году были задержаны бывший вице-губернатор Николай Симоненко и руководитель облуправления строительства Евгений Жура со злоупотреблениями с ущербом 818 млн рублей, а бывший замгубернатора Сергей Тимошенко стал фигурантом дела о получении взяток на 7 млн рублей. В 2025 году бывший зампрезидента РАН Константин Солнцев был признан виновным по делу о хищении 168,7 млн рублей из средств Академии наук и легализации этих денег. В Дальневосточном таможенном управлении коррупционные дела заводятся регулярно — минимум восемь уголовных дел за 2025 год.

Слушать чиновников пытаются как российские спецслужбы, так и иностранные. В прошлом году ФСБ обвинила иностранные спецслужбы в прослушке высокопоставленных российских чиновников через смартфоны. По данным спецслужбы, использовались программы для прослушивания переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля вблизи электронных устройств. Например, Bloomberg опубликовал телефонный разговор помощника Трампа Стивена Уиткоффа и помощника Путина Юрия Ушакова от 14 октября 2025 года. Издание «Важные истории» со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что ФСБ активно слушает политиков. «Всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти», — говорил сотрудник спецслужбы.

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