Психологи: Добрые поступки делают людей счастливее 5 1.09.2026, 18:59

1,320

Это доказала наука.

Улыбка незнакомцу, искренний комплимент или чашка кофе для человека в очереди могут оказаться полезными не только для того, кто их получает. Исследования показывают, что добрые поступки способны повышать уровень счастья и улучшать эмоциональное состояние самого человека, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Психолог Йельской медицинской школы Джоан Кук пишет, что сама давно замечает положительный эффект от помощи другим. Научные подтверждения этому она обнаружила лишь спустя 25 лет работы психологом.

Систематический обзор 24 исследований показал, что совершение добрых поступков улучшает самочувствие тех, кто их совершает. Причем не имеет большого значения, кому именно оказывается помощь — близкому человеку или совершенно незнакомому.

«Люди от природы добры, при правильных обстоятельствах», — заявил исследователь Оливер Скотт Карри, изучающий причины и последствия доброты.

Психолог Джонатан Пассмор предлагает превратить добрые дела в ежедневную привычку. Его методика предполагает совершать хотя бы один добрый поступок в день. Это может быть благодарность коллеге, дружелюбное обращение к бариста или помощь незнакомцу.

«Список возможных действий безграничен», — говорит Пассмор.

Доброта не требует больших усилий или денег. Иногда достаточно придержать дверь, помочь человеку с тяжелыми сумками или просто улыбнуться прохожему.

При этом люди часто недооценивают влияние собственных добрых поступков на окружающих. Однако регулярная практика может улучшать настроение, укреплять социальные связи и постепенно формировать более внимательное отношение к другим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com