Что 248 книг раскрывают о Кайе Каллас?
- 1.09.2026, 19:10
- 2,236
Особое место на книжной полке европейского дипломата занимает Россия.
248 книг, которые глава европейской дипломатии Кая Каллас публично включала в свои списки чтения с 2017 года, позволяют увидеть, какие темы особенно занимают одну из ключевых фигур европейской политики, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
С декабря 2024 года Каллас прочитала не менее 52 книг, о которых рассказывала публично. Значительная часть посвящена международным отношениям. В ее списках — 24 книги о России и Украине, девять о Китае и семь об израильско-палестинском конфликте.
«Мой список для чтения довольно длинный. Когда мой срок закончится, я буду очень умной», — пошутила Каллас на одной из пресс-конференций.
В окружении главы дипломатии ЕС объяснили, что ее интересы во многом совпадают с главными кризисами, которыми занимается Брюссель. «Войны на Ближнем Востоке, российская агрессия и растущее влияние Китая — это основные геополитические вопросы», — заявил Politico представитель команды Каллас.
Особое место на книжной полке европейского дипломата занимает Россия. Несколько авторов, беседовавших с изданием, отметили, что жесткая позиция Каллас в отношении Москвы перекликается с выводами их работ. По словам французской журналистки и писательницы Сильви Кауфман, ее книга о недооценке российской угрозы «подтверждает все, что думает Каллас».
Выбор книг меняется и в зависимости от дипломатических поездок. Перед визитами на Балканы Каллас изучала мемуары посредников, участвовавших в урегулировании конфликтов в регионе, а после событий в Венесуэле взялась за книги об истории этой страны.
Однако чтение не всегда помогает избежать политических проблем. Каллас сталкивается с разногласиями внутри Евросоюза и борьбой за влияние с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Сама Каллас когда-то считала внешнюю политику своей слабой стороной. «Это больше не моя слабость, потому что я так много об этом прочитала», — говорила она.