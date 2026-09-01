ISW: Ни один российский спутник из партии «аналога Starlink» не вышел на нужную орбиту 9 1.09.2026, 19:02

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Иллюстрационное фото

Аппараты были запущены 19 июля.

Попытки России как можно быстрее создать собственную спутниковую группировку, которая заменила бы Starlink Илона Маска и позволила армии направлять удары против украинских войск, терпят крах. Ни один из второй партии предназначенных для этого спутников «Рассвет» не вышел на нужную высоту, пишет Институт изучения войны (ISW).

Спутники были запущены 19 июля, но к 31 августа ни один из 16 аппаратов не находился на запланированной высоте 550 км, свидетельствуют данные сервиса N2YO, отслеживающего спутники в режиме реального времени. Многие из них оказались на высоте 300-400 км, орбита некоторых снижается, а по крайней мере два движутся ко входу в атмосферу Земли. При этом рабочая высота спутников «Рассвета» – 870 км.

С первой партией, отправленной в космос 24 марта, тоже вышла незадача. К 31 июля лишь 12 из 16 спутников вышли на запланированную высоту 550 км и оставались на ней к концу августа. По информации ISW, эти 12 спутников обеспечивали российским войскам связь с наземными терминалами на оккупированной территории Украины лишь дважды в день продолжительностью до полутора часов.

Хотя большинство аппаратов из второй партии остаются в космосе, нахождение на более низких орбитах снижает срок их службы из-за сопротивления верхних слоев атмосферы и большего расхода топлива, отмечает ISW:

«Неясно, как долго спутники «Рассвета» будут оставаться на более низких орбитах, но, вероятно, они не прослужат столько, сколько планировала Россия».

Спутниковая связь очень нужна российской армии. В начале года Starlink после обращения к Маску тогдашнего министра обороны Михаила Федорова отключила терминалы, контрабандой доставленные в российские части на оккупированной территории. Это лишило их возможности использовать спутниковую связь для организации атак БПЛА, координации действий и других целей. Z-блогеры затем неоднократно жаловались, что боеспособность российской армии сильно пострадала без Starlink, и объясняли этим потерю ею инициативы на поле боя.

В нынешнем году продвижение оккупационных войск сильно замедлилось по сравнению с прошлым, было даже несколько месяцев, когда они теряли территорию.

По состоянию на конец августа, лишь 37,5% запущенных спутников серии «Рассвет» вышли на стабильную рабочую высоту, констатирует ISW. Тотальная неудача со второй партией свидетельствует о том, что Россия, пытаясь побыстрее развернуть группировку, оказалась не готова к реализации проекта «такими темпами и, вероятно, столкнется с дополнительными задержками».

Аэрокосмическая компания «Бюро 1440», разрабатывающая эти спутники, сообщала, что планируются еще «десятки» запусков для развертывания «сотен» аппаратов. Но на орбиту они выводятся ракетой «Союз-2.1б»; при нынешней частоте ее использования Россия сможет запустить не более 128 спутников «Рассвет» за четыре года, «при этом нет гарантии, что все они будут работоспособны». Кроме того, эта ракета нужна для доставки и других грузов, добавляет ISW.

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