США направят на поддержку европейских консервативных организаций $25 миллионов

США направят на поддержку европейских консервативных организаций $25 миллионов3
- 1.09.2026, 18:45
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Из них $4 миллиона пойдут на медиа.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить миллионы долларов на поддержку европейских СМИ правой ориентации. Как сообщает во вторник, 1 сентября, агентство Reuters, из 25 млн долларов, предназначенных для финансирования «организаций гражданского общества, продвигающих консервативные инициативы» в странах Европы, четыре миллиона заложены на поддержку европейских правоконсервативных СМИ.
По данным источников Reuters, три миллиона долларов предназначены для программы по «документированию и анализу отката от демократических норм в Европе в связи с массовой и нелегальной миграцией, состоянием независимых СМИ и законодательными инициативами наднациональных структур».
Еще один миллион планируется направить на создание организации, в которую будут входить журналисты, не работающие в государственных СМИ, которые освещают такие темы, как национальный суверенитет, естественные права и религиозная свобода в Европе.