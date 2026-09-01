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США направят на поддержку европейских консервативных организаций $25 миллионов

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  • 1.09.2026, 18:45
  • 1,254
США направят на поддержку европейских консервативных организаций $25 миллионов

Из них $4 миллиона пойдут на медиа.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить миллионы долларов на поддержку европейских СМИ правой ориентации. Как сообщает во вторник, 1 сентября, агентство Reuters, из 25 млн долларов, предназначенных для финансирования «организаций гражданского общества, продвигающих консервативные инициативы» в странах Европы, четыре миллиона заложены на поддержку европейских правоконсервативных СМИ.

По данным источников Reuters, три миллиона долларов предназначены для программы по «документированию и анализу отката от демократических норм в Европе в связи с массовой и нелегальной миграцией, состоянием независимых СМИ и законодательными инициативами наднациональных структур».

Еще один миллион планируется направить на создание организации, в которую будут входить журналисты, не работающие в государственных СМИ, которые освещают такие темы, как национальный суверенитет, естественные права и религиозная свобода в Европе.

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