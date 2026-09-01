Легенда «Ромы» Франческо Тотти сменил футбол на баскетбол 1.09.2026, 19:49

Франческо Тотти

Фото: Wang He / Getty Images

Чемпион мира по футболу стал советником баскетбольного клуба.

Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти стал советником баскетбольного клуба «Максима Рома», об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я хотел новых стимулов и чувствовал желание попробовать, приняв новый вызов. Роль и, прежде всего, проект, который мне предложили, убедили меня с самого начала <...>. Мы хотим подарить Риму и римлянам баскетбольную команду, за которую можно болеть, гордиться и узнавать в ней себя», — написал Тотти.

49-летний Тотти будет отвечать за работу с болельщиками и социальные проекты клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, Тотти вошел в проект итало-американского инвестора Пола Матьяшича, который выкупил спортивные права у «Брешии» и перевез клуб в Рим. Новая команда будет выступать в Серии А и Еврокубке.

В качестве игрока Тотти всю карьеру выступал за итальянскую «Рому» и был ее капитаном. Он провел за клуб 785 матчей, забил 307 голов и отдал 205 результативных передач. С командой он стал чемпионом Италии и по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. С 2017 по 2019 год был директором клуба.

За сборную Италии он провел 58 встреч и забил девять мячей. С командой он стал чемпионом мира.

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