Легенда «Ромы» Франческо Тотти сменил футбол на баскетбол
- 1.09.2026, 19:49
Чемпион мира по футболу стал советником баскетбольного клуба.
Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти стал советником баскетбольного клуба «Максима Рома», об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Я хотел новых стимулов и чувствовал желание попробовать, приняв новый вызов. Роль и, прежде всего, проект, который мне предложили, убедили меня с самого начала <...>. Мы хотим подарить Риму и римлянам баскетбольную команду, за которую можно болеть, гордиться и узнавать в ней себя», — написал Тотти.
49-летний Тотти будет отвечать за работу с болельщиками и социальные проекты клуба.
Как пишет Mundo Deportivo, Тотти вошел в проект итало-американского инвестора Пола Матьяшича, который выкупил спортивные права у «Брешии» и перевез клуб в Рим. Новая команда будет выступать в Серии А и Еврокубке.
В качестве игрока Тотти всю карьеру выступал за итальянскую «Рому» и был ее капитаном. Он провел за клуб 785 матчей, забил 307 голов и отдал 205 результативных передач. С командой он стал чемпионом Италии и по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. С 2017 по 2019 год был директором клуба.
За сборную Италии он провел 58 встреч и забил девять мячей. С командой он стал чемпионом мира.