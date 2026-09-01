Белорус собрал 800 боровиков за два дня 8 1.09.2026, 20:10

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Фотофакт.

Грибной сезон в Беларуси набрал отличные обороты. Сейчас в лесах массово пошли боровики. Причем не обычные, а канадские, или, как их еще называют, золотистые.

Люди выносят из леса полные корзины крепких красавцев. А если знать правильные места, счет может идти уже не на десятки, а на сотни.

Именно такой джекпот сорвал известный белорусский грибник и блогер Александр Горбацевич. Своим богатым «уловом» он похвастался в Instagram.

За грибами мужчина ходил 30 и 31 августа, причем не один, а с компаньоном. Вдвоем за два дня они собрали около 800 золотистых боровиков.

Правда, такой урожай ждал их не на одной поляне. Грибники объезжали разные места, в том числе труднодоступные. По словам Александра, именно эта тактика и принесла отличный результат.

«Улов» ожидаемо произвел эффект. В комментариях одни пользователи просто восхищались, а другие сразу перешли к главному – стали выпытывать заветную локацию.

«Хотя бы радиус», – попросила одна из участниц обсуждения.

В своем видео Александр упомянул, что собирал боровики на юге Беларуси. А вот точное место раскрывать не стал.

Причину грибник объяснил просто: местные жители не в восторге от того, что урожайные локации становятся известны широкой публике.

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