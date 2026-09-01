В США посреди пустыни на Burning Man белорусы установили дракар с драниками

В США посреди пустыни на Burning Man белорусы установили дракар с драниками1
- 1.09.2026, 20:50
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Видеофакт.
В пустыне в штате Невада (США) на ежегодном культурно-художественном мероприятии Burning Man белорусы установили дракар с драниками. Об этом авторы идеи рассказали в Instagram.
Установить дракар с драниками ребята решили в начале июня.
«Уже некоторое время мы думаем над тем, как превратить наш любимый Dranik Bus во что-то гораздо более волшебное. Теперь мы ищем человека, который захочет взять на себя руководство проектом и помочь воплотить эту идею в жизнь. Это волонтерский проект, но одновременно и возможность создать нечто, что увидят тысячи людей на Burning Man», — написали белорусы.
Найти руководителя проекта получилось очень быстро, воплотить идею авторы успели до фестиваля.
В этом году Burning Man начался 30 августа и ребята уже открыли свой дракар с драниками, а также баню и палатку для вечеринок.
«Надо, чтобы больше белорусов узнали про Burning Man, в Минске только пару человек знали о нем», — рассказали авторы дракара на открытии.
Burning Man (Бернинг-Мэн) — это крупное ежегодное культурно-художественное мероприятие в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, США, основанное в 2004 году. На неделю посреди пустыни создают временный город Black Rock City, куда съезжаются десятки тысяч участников.
Главная особенность — участники не просто приезжают смотреть выступления. Они сами создают огромные арт-объекты, тематические лагеря, инсталляции, перформансы, организуют вечеринки и различные мероприятия. В конце сжигают огромную деревянную фигуру человека — отсюда название Burning Man, то есть «горящий человек».