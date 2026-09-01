Вице-президент Bank of America погибла от удара ножом на Таймс-сквер 10 1.09.2026, 19:21

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Эрин Пьяченти

Инцидент произошел вчера.

Полиция Нью-Йорка установила личность женщины, которая погибла в результате случайного нападения на Таймс-сквер. Жертвой оказалась вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел вчера около 16:30 по местному времени. Вышедшая на Таймс-сквер женщина внезапно начала бросаться на прохожих, размахивая двумя кухонными ножами. Сначала она серьезно ранила пожилого мужчину, а после этого ударила ножом в живот оказавшуюся рядом Эрин Пьяченти.

Нападавшая стала угрожать подоспевшим полицейским, после чего была застрелена. Сегодня полиция сообщила, что злоумышленницу звали Памела Сиснерос, ей было 49 лет. Раненый мужчина, по данным полицейских, находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщает New York Post, 32-летняя Эрин Пьяченти, выпускница университета Пенсильвании и Школы права Фордхемского университета, с 2025 года работала в нью-йоркском отделении Bank of America. На посту вице-президента она занималась вопросами отбора бизнес-проектов и проверкой на конфликт интересов. В начале августа она отметила двухлетнюю годовщину вступления в брак.

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