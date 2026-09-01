Новым генеральным директором Apple стал Джон Тернус 1.09.2026, 18:09

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Джон Тернус

Фото: Apple

На этом посту он сменил Тима Кука, который руководил компанией на протяжении 15 лет.

Джон Тернус официально назначен генеральным директором Apple. На этом посту он сменил Тима Кука, который руководил компанией на протяжении 15 лет, сообщается на сайте компании.

51-летний Тернус работает в Apple с 2001 года. До назначения главой компании он занимал должность старшего вице-президента по аппаратному обеспечению. Тернус курировал разработку ключевых продуктов Apple, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods. Новый CEO окончил Пенсильванский университет по специальности «машиностроение».

Ожидается, что под руководством Джона Тернуса компания усилит фокус на развитии технологий искусственного интеллекта. В частности, уже формируются профильные команды, задачей которых станет ускорение разработки продуктов и повышение их качества за счёт внедрения ИИ-инструментов.

По данным Bloomberg, Тернус планирует усилить роль команды промышленного дизайна и вернуть ей статус одного из ключевых центров принятия решений внутри компании.

Под руководством Кука, который сменил основателя Apple Стива Джобса в 2011 году, капитализация компании выросла с $350 млрд до $4 трлн.

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