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Два лимузина изъяли у брестчан

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  • 1.09.2026, 17:47
  • 5,374
Два лимузина изъяли у брестчан

В отношении владельцев возбуждены административные дела.

В Бресте сотрудники Транспортной инспекции изъяли сразу два лимузина — причиной стала нелегальная перевозка пассажиров.

Как заметил портал abw.by, роскошные автомобили работали без регистрации в специальном реестре, что является прямым нарушением законодательства. Теперь владельцам грозят серьезные штрафы.

Инспекторы провели контрольную закупку — метод, при котором проверяющие выступают в роли обычных пассажиров. В обоих случаях выяснилось, что ни водители, ни сами автомобили не были внесены в государственный информационный ресурс «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».

Это означает, что предприниматели фактически работали в обход закона. В Транспортной инспекции подчеркнули: осуществлять перевозки пассажиров без регистрации в реестре запрещено, а игнорирование этого требования влечет за собой административную ответственность.

Оба лимузина изъяты и отправлены на охраняемую штрафную стоянку. В отношении индивидуальных предпринимателей, организовавших эти перевозки, уже возбуждены административные дела.

Нарушителям грозят штрафы, размер которых определит суд. Кроме того, не исключено и более серьезное наказание — вплоть до конфискации транспортных средств. Теперь владельцам предстоит не только доказывать свою правоту в суде, но и оплачивать стоянку изъятых автомобилей.

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