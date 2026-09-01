Минфин Беларуси резко увеличил цены на драгметаллы

Минфин Беларуси резко увеличил цены на драгметаллы3
- 1.09.2026, 18:23
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Такого давно не было.
Цены на драгоценные металлы, принимаемые в Госфонд Беларуси, поменялись, следует из нового прайса на сайте ведомства.
Цены начали действовать с 1 сентября. И, судя по таблице, увеличились они серьезно.
За месяц цена золота выросла на 71, серебро на 1,5. Дороже стала и платина (на 30).
Принимаются в Госфонд и другие металлы, среди которых палладий (подорожал на 14,25), родий (124), рутений (9), иридий (356) и осмий (1,82).
Таблица расчетных цен на драгоценные металлы, принимаемые в Госфонд, выглядит так (за 1 грамм металла в чистоте):
Золото – 441,12 бел. руб.
Серебро – 6,74 бел. руб.
Платина – 179,54 бел. руб.
Палладий – 132,47 бел. руб.
Родий – 884,68 бел. руб.
Рутений – 167,90 бел. руб.
Иридий – 753,19 бел. руб.
Осмий – 38,38 бел. руб.
Не сильно отличаются расценки за грамм металла в лигатуре:
Серебро – 6,73 бел. руб.
Платина – 179,45 бел. руб.
Палладий – 132,40 бел. руб.
Родий – 884,24 бел. руб.
Рутений – 167,73 бел. руб.
Иридий – 752,43 бел. руб.
Осмий – 38,34 бел. руб.
В последние недели августа стоимость золота смогла пересечь планку в $4,6 тыс. за тройскую унцию, чего не было с начала мая. Кроме того, в августе выросли белорусские золотовалютные резервы.