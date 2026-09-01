На пороге сенсации: ученые приблизились к разгадке тайны Ноева ковчега 7 1.09.2026, 17:32

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Сканирование горы Арарат выявило загадочные подземные структуры.

Исследователи в Турции изучают необычное образование Дюрупинар у горы Арарат. Геофизическое сканирование выявило под поверхностью структуры, которые сторонники теории о Ноевом ковчеге считают возможными остатками древнего судна. Об этом заявляют исследователи проекта Noah's Ark Scans, передает Daily Mail.

Именно из-за необычных очертаний это место десятилетиями связывают с библейской историей о Ноевом ковчеге. Сейчас исследователи используют современные геофизические методы, чтобы выяснить, что на самом деле скрыто под поверхностью.

Команда применяет георадар, электрорезистивную томографию, лазерное сканирование и другие методы дистанционного исследования. По словам сторонников проекта, полученные данные указывают на возможные внутренние структуры, полости и линейные образования под землей.

Именно они и стали главной причиной нового всплеска интереса к Дюрупинару. Исследователи предполагают, что дальнейшие исследования и бурение могут помочь установить происхождение необычной формации.

В то же время сам факт обнаружения подземных аномалий не доказывает, что под землей лежит библейский ковчег. Геофизические изображения могут показывать естественные геологические структуры, полости или другие объекты.

Загадка длится более 60 лет

Формацию Дюрупинар обнаружили еще в 1959 году во время геодезических работ. Ее необычная форма почти сразу породила предположение, что это может быть остаток огромного судна.

С тех пор это место неоднократно исследовали различные экспедиции. Сторонники версии о ковчеге заявляли о якобы найденной древесине, металлических предметах и других следах древней конструкции.

Однако геологи неоднократно приходили к иному выводу. Согласно одной из научных интерпретаций, Дюрупинар представляет собой природное геологическое образование, которое лишь напоминает корабль.

На сегодняшний день нет никаких общепризнанных научных доказательств того, что Дюрупинар является Ноевым ковчегом. Сами поиски ковчега на Арарате и в прилегающих районах уже много десятилетий остаются предметом споров, а академические исследователи часто относят подобные утверждения к псевдоархеологии.

Однако новые сканирования позволяют исследователям более подробно изучить необычную формацию без масштабного разрушения самого памятника. Если будущие буровые работы и анализ образцов подтвердят, что под землей действительно находится искусственная конструкция, это может стать сенсационной находкой.

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