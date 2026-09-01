Кремль скрывает истинные масштабы Виталий Шапран

1.09.2026, 17:08

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На прошлой неделе топливный кризис в РФ набирал обороты.

На рынке периодически появлялись сигналы, подтверждавшие дефицит топлива даже в европейской части РФ.

Вице-премьер по энергетике Новак ежедневно отдавал приказы: обеспечить, оптимизировать, устранить и т. д. Большинство из этих приказов не работали, а их основным назначением было поддерживать у россиян веру в то, что у них вот-вот все наладится.

В конце недели российские чиновники заявили, что ряд НПЗ наконец-то вышли из ремонта и ситуация улучшится. Думаю, что установить, кто там вышел из ремонта, и повторно отправить туда по несколько десятков БпЛА, не составит большого труда.

Интересно, что об импортном топливе из Индии и Марокко на прошлой неделе никто из российских топ-чиновников не упоминал. Единственное, что Минфин РФ указал, что не будет выделять в бюджетной статистике импортный «демпфер», то есть расходы бюджета РФ на импортеров топлива, чтобы цены на АЗС не выскакивали за 200 рублей за литр. По сути, Минфин засекретил эти потери бюджета.

Также важно, что в конце прошлой недели вице-премьер по энергетике правительства РФ Новак порадовал украинцев пересмотром планов ремонта российских НПЗ.

Если так пойдет дальше, то из-за нарушений технологии эксплуатации российские НПЗ будут загораться сами по себе, даже без участия украинских БпЛА. Если такой сценарий реализуется, то вице-премьера правительства РФ Новака нужно будет как-то отметить, например, грамотой за экономию средств ВСУ.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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