Польский самолет пролетел над Беларусью 5 1.09.2026, 16:59

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Причина не в открытии рейсов в Минск.

Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Вильнюса в Варшаву, неожиданно пролетел над территорией Беларуси — притом что все последние дни на этом маршруте лайнер стабильно облетал Гродненскую область стороной.

Это заметил журналист Игорь Кулей, который рассказал об этом в своем аккаунте.

Причина, по его словам, — плохая погода на белорусско-польско-литовском приграничье и единственный свободный от грозы коридор над уголком Беларуси.

Напомним, польские и большинство европейских авиакомпаний, включая LOT, облетают воздушное пространство Беларуси с мая 2021 года — после того как белорусские власти принудительно посадили в Минске самолет Ryanair.

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