Названы 11 лучших фруктов для здорового сердца 1 2.09.2026, 8:33

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Кардиолог объяснила, чем они полезны.

Каждый хочет найти простые способы улучшить здоровье своего сердца. Легкий и вкусный способ сделать это – включить в рацион больше полезных продуктов, пишет Health.

Автор статьи, дипломированная медсестра с опытом работы в сфере сердечно-сосудистой помощи в больницах Александрия Ньембве, утверждает, что употребление фруктов – один из самых простых способов поддержать здоровье сердца.

Она назвала 11 богатых питательными веществами фруктов, которые содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы, способные помочь снизить риск сердечных заболеваний.

1. Яблоки

В статье говорится, что регулярное употребление яблок может помочь снизить уровень холестерина и улучшить функцию кровеносных сосудов. Благодаря этому кровь может легче циркулировать по всему организму.

«Яблоки также могут поддерживать здоровое состояние кишечника, который, как считают исследователи, играет важную роль в здоровье сердца. Целое яблоко в качестве перекуса или нарезанные ломтиками яблоки, добавленные в одно из ваших любимых блюд, – простой способ включить этот полезный для сердца фрукт в рацион», – отметила эксперт, сославшись на исследование Institute of Food Technologists.

2. Ягоды

Отмечается, что ягоды богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца. Клетчатка может помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или «плохого» холестерина, улучшить здоровье кишечника и снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

По словам автора, согласно исследованию, опубликованному в журнале Annual Review of Food Science and Technology, они также могут помочь защитить кровеносные сосуды от повреждений и поддерживать здоровое артериальное давление.

3. Авокадо

«Авокадо богато ненасыщенными жирами, клетчаткой, калием, магнием и фолатами. Эти питательные вещества вместе помогают поддерживать здоровый уровень холестерина, артериальное давление и общее здоровье сердца», – отметила эксперт.

Одно крупное исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что у людей, употреблявших не менее двух порций авокадо в неделю, риск ишемической болезни сердца был ниже по сравнению с теми, кто редко ел авокадо.

4. Бананы

Ньембве пишет, что бананы содержат ряд питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердца, особенно калий. По её словам, калий помогает сбалансировать уровень натрия в организме, что может способствовать поддержанию здорового артериального давления.

Бананы также содержат клетчатку, антиоксиданты и растительные соединения, которые помогают уменьшать воспаление и защищать кровеносные сосуды от повреждений. Отмечается, что эти питательные вещества также могут снизить риск атеросклероза – состояния, которое развивается, когда накопление бляшек приводит к затвердеванию и сужению артерий.

5. Груши

В издании отмечается, что в грушах содержатся полезные растительные соединения, которые могут способствовать защите сердца. Они могут улучшить состояние кровеносных сосудов за счет повышения уровня оксида азота.

«Оксид азота – это молекула, которая помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться, что способствует поддержанию здорового артериального давления. Груши также могут регулировать уровень холестерина», – пишет автор.

6. Виноград

По словам эксперта, виноград содержит антиоксиданты, которые могут улучшать функцию кровеносных сосудов и поддерживать здоровое артериальное давление.

«Некоторые исследования также показали, что продукты из винограда, например экстракт виноградных косточек, могут помогать снижать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Хотя необходимы дополнительные исследования именно цельного винограда, добавление свежих виноградин в рацион – простой способ увеличить потребление фруктов, полезных для сердца», – отметила она.

7. Киви

Киви богат витаминами С, Е, калием и антиоксидантами, которые могут поддерживать здоровье сердца. В материале отмечается, что регулярное употребление киви может улучшать уровень холестерина. Также исследование показало, что киви может помогать снижать артериальное давление и риск образования тромбов.

8. Манго

Манго содержит витамин С и антиоксиданты, которые защищают сердце, пояснила Ньембве. Эти питательные вещества, пишет она, могут уменьшать окислительный стресс – процесс, способный повреждать кровеносные сосуды и приводить к сердечным заболеваниям. Исследования также показывают, что манго может улучшать уровень холестерина и снижать такие факторы риска, как избыток жировой ткани.

9. Гранат

Гранаты содержат много антиоксидантов, полезных для защиты сердца и кровеносных сосудов. Автор рассказала, что эти соединения могут снижать окислительный стресс и воспаление, а также улучшать функцию кровеносных сосудов.

«Хотя многие из этих результатов получены в исследованиях, в которых использовали гранатовый сок или экстракты, употребление целого фрукта все равно является питательным способом увеличить потребление продуктов, поддерживающих здоровье сердца», – подчеркнула она.

10. Ананас

Ананас содержит витамин С и бромелайн – природный фермент, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, утверждает Ньембве. По её словам, этот фрукт содержит питательные вещества, способные защищать кровеносные сосуды, поддерживать здоровый уровень холестерина и уменьшать воспаление. Некоторые исследования также показали, что бромелайн может уменьшать образование тромбов.

11. Папайя

Папайя богата витаминами С, А, клетчаткой, калием и магнием. Ньембве пишет, что эти питательные вещества помогают защитить организм от инфаркта и инсульта.

«Некоторые исследования показывают, что папайя содержит растительные соединения, которые могут расслаблять кровеносные сосуды и снижать артериальное давление. Включение папайи в рацион также может уменьшать всасывание холестерина», – заверила эксперт.

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