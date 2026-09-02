Президент Финляндии озвучил неприятное для Путина послание России

Президент Финляндии озвучил неприятное для Путина послание России3
- 2.09.2026, 9:00
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Ультиматум будет действовать даже после завершения войны в Украине.
Финский лидер Александр Стубб заявил, что страна не нуждается в российском газе и не планирует возвращать зависимость от российских энергоносителей даже после возможного завершения войны в Украине.
На вопрос журналиста о том, может ли российский газ снова поставляться в Финляндию после установления мира, Стубб был категоричен и ответил, что не видит такой возможности в ближайшем будущем.
«Нам он не нужен. Я думаю, нам следует и дальше полностью отказываться от российских энергоносителей», – заявил финский глава государства.
HOST: What about Russian gas?— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 1, 2026
STUBB: Well, we don’t need it. You know, I think we should continue to detach ourselves completely from dependence on Russian energy.
HOST: So even after possible peace, no gas from Russia?
STUBB: I don’t see that in the cards in the near future. pic.twitter.com/Di8sxK3hk4
Финляндия последовательно сокращает энергетическую зависимость от России после начала полномасштабной войны против Украины. Также страна является одной из самых активных среди европейских государств помощниц Киева в отражении российской агрессии.