Президент Финляндии озвучил неприятное для Путина послание России 3 2.09.2026, 9:00

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Александр Стубб

Фото: Getty Images

Ультиматум будет действовать даже после завершения войны в Украине.

Финский лидер Александр Стубб заявил, что страна не нуждается в российском газе и не планирует возвращать зависимость от российских энергоносителей даже после возможного завершения войны в Украине.

На вопрос журналиста о том, может ли российский газ снова поставляться в Финляндию после установления мира, Стубб был категоричен и ответил, что не видит такой возможности в ближайшем будущем.

«Нам он не нужен. Я думаю, нам следует и дальше полностью отказываться от российских энергоносителей», – заявил финский глава государства.

HOST: What about Russian gas?



STUBB: Well, we don’t need it. You know, I think we should continue to detach ourselves completely from dependence on Russian energy.



HOST: So even after possible peace, no gas from Russia?



STUBB: I don’t see that in the cards in the near future. pic.twitter.com/Di8sxK3hk4 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 1, 2026

Финляндия последовательно сокращает энергетическую зависимость от России после начала полномасштабной войны против Украины. Также страна является одной из самых активных среди европейских государств помощниц Киева в отражении российской агрессии.

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