закрыть
4 сентября 2026, пятница, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Финляндии озвучил неприятное для Путина послание России

3
  • 2.09.2026, 9:00
  • 10,334
Президент Финляндии озвучил неприятное для Путина послание России
Александр Стубб
Фото: Getty Images

Ультиматум будет действовать даже после завершения войны в Украине.

Финский лидер Александр Стубб заявил, что страна не нуждается в российском газе и не планирует возвращать зависимость от российских энергоносителей даже после возможного завершения войны в Украине.

На вопрос журналиста о том, может ли российский газ снова поставляться в Финляндию после установления мира, Стубб был категоричен и ответил, что не видит такой возможности в ближайшем будущем.

«Нам он не нужен. Я думаю, нам следует и дальше полностью отказываться от российских энергоносителей», – заявил финский глава государства.

Финляндия последовательно сокращает энергетическую зависимость от России после начала полномасштабной войны против Украины. Также страна является одной из самых активных среди европейских государств помощниц Киева в отражении российской агрессии.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин