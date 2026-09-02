Недалеко от Борисова бродит раненый медведь

Недалеко от Борисова бродит раненый медведь9
- 2.09.2026, 9:55
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Жителей Борисовского района попросили не ходить в лес.
Жителей Борисовского района попросили быть особенно осторожными в лесу из-за раненного на охоте медведя, сообщает «Адзiнства».
Инцидент произошел 8 августа в охотничьих угодьях учреждения «Борисовская МРОС РГОО «БООР» вблизи деревни Горелый Луг. Во время охоты ранили медведя, но добыть его не смогли. Дикое животное ушло в лес и до сих пор там находится.
Жителей района просят соблюдать осторожность и внимательность при посещении леса, а по возможности временно отказаться от походов в лес в этом районе.
В БООР рассказали «Минской правде», что ситуация находится под контролем, а лесные массивы были тщательно прочесаны. Однако в организации не могут утверждать, что хищник погиб:
«Ранение не было критическим. Судя по первоначальной раскадровке (видеосъемке с места), попадание пришлось в ногу. Зверь продолжает двигаться, а значит — живет своей обычной жизнью. Это сопоставимо с тем, как если бы человек проколол ногу: дискомфорт есть, но на выживаемость это кардинально не влияет».
Там подчеркнули, что обычная встреча в лесу с этим медведем будет точно такой же, как и с любым другим: зверь постарается уйти.
Напомним, сезон охоты на медведя любого пола и возраста начался 1 июля и продлится до 31 декабря. В этом году в охотхозяйствах БООР насчитали 445 особей медведей. Из них 35 разрешено убить.