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Белорусы удивили своим «уловом» брусники и грибов

  • 2.09.2026, 10:33
  • 2,256
Белорусы удивили своим «уловом» брусники и грибов
иллюстративное фото

В Сети начались споры.

Жительница Бешенковичского района вместе с мужем умудрилась за один день насобирать в лесу впечатляющий урожай — 30 литров брусники и небольшое ведро черники. О своём «улове» женщина рассказала на видео, отметив, что ягоды собирали в субботу, 29 августа, причём исключительно вручную.

Помимо ягод, супругам повезло и с грибами: в лесу они нашли подосиновики, моховики, лисички, а также кольчатые колпачки — грибы, которые в народе называют «курочками». Это съедобный пластинчатый гриб со светло-коричневой шляпкой и характерным кольцом на ножке. Специалисты, впрочем, предупреждают: неопытным грибникам стоит быть с ним осторожнее, поскольку кольчатый колпачок легко спутать с ядовитыми паутинниками.

@olgaberries

# Дары леса # 2026г

♬ оригинальный звук - Оля

Видео с рассказом о богатом урожае вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи усомнились в реальности такого количества собранной вручную ягоды, особенно брусники, обращая внимание на аккуратный вид плодов и отсутствие следов работы на руках женщины.

«6 ведер брусники и ведро черники, плюс столько грибов вдвоем — не верю», — написал один из скептиков.

«От ведра черники руки что-то чистые. С детства собираю — знаю. Значит, не руками собирали», — засомневался другой комментатор.

Были, впрочем, и те, кто искренне восхитился трудолюбием пары и поинтересовался, не страшно ли им было встретить в лесу медведя.

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