США поразили за день более 100 иранских целей 2.09.2026, 11:36

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иллюстративное фото: ВМС США

Это ослабило способность Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе минимум на месяц.

США поразили около 100 иранских военных целей. По оценке Вашингтона, это ослабило способность Ирана атаковать суда в Ормузском проливе минимум на месяц.

Об этом сообщает Axios.

Американские военные во вторник нанесли серию ударов по Ирану, во время которых поразили около 100 целей. Среди них - два иранских правительственных танкера, которые американские беспилотники поразили ракетами в машинные отделения.

Среди других целей были объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, минные установки, объекты связи, а также пусковые установки противокорабельных ракет и ударных беспилотников.

По словам американского чиновника, удары ослабили атакующие возможности Ирана и «выиграли минимум месяц» снижение угрозы для коммерческих судов. Саму идею он описал как намерение «скосить газон» – уменьшить риск иранских атак на танкеры, корабли и самолеты США.

Новая политика «танкер за танкер»

Удары по танкерам стали первым случаем, когда США атаковали иранские суда именно в ответ на атаки Ирана, а не для предотвращения нарушения морской блокады. По словам чиновника, это часть новой политики «танкер за танкер», одобренной Дональдом Трампом.

Несмотря на это, по данным американских чиновников, ответ Ирана оказался неудачным. Было выпущено около 25 баллистических ракет, но лишь половина достигла воздушного пространства Иордании – 10 перехватили, а три упали без жертв. Кроме того, Иран запустил около двух десятков беспилотников по базам США в Бахрейне, а также ракеты и дроны по базам в Кувейте. Большинство целей перехватили.

Пока США и Иран обменивались огнем, американские войска продолжали проводить корабли через пролив. По словам чиновника, во вторник около 40 судов с миллионами баррелей нефти заходили в страны региона и выходили из них.

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