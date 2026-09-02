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Белоруска показала, как выглядит надетая на 1 сентября белая рубашка после брюк Mark Formelle

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  • 2.09.2026, 12:16
  • 11,418
Белоруска показала, как выглядит надетая на 1 сентября белая рубашка после брюк Mark Formelle

Сделанное после линейки фото вызвало бурю эмоций.

Белоруска пожаловалась, что темные брюки белорусского бренда Mark Formelle окрасили белую рубашку ее сына после школьной линейки. В компании предложили передать брюки на проверку качества и пообещали вернуть деньги, если подтвердится брак, пишет «Зеркало».

«Вот так теперь выглядит белая рубашка после праздничной линейки в брюках Mark Formelle», — написала пользовательница Threads, выложив фото белой рубашки с заметными серо-синими следами на манжетах.

В комментариях предположили, что речь может идти об обычной грязи, но автор объяснила, что следы остались и на той части рубашки, которая находилась внутри брюк.

«Нет, это штаны красят. Потому что рубашка окрасилась и по подолу, который был заправлен в брюки. А еще окрасились руки и ногти. И простая грязь не имеет синеватого оттенка», — написала она.

Другие пользователи рассказали о похожих случаях с одеждой бренда:

«Вчера мерила их синие джинсы, все торцы ногтей перекрасились в синий после пары случайных проводок по ткани».

«Та же история. Примеряла их джинсы на белье телесного цвета. К счастью, не купила. Уже дома обнаружила, что белье окрасилось. И это я в них не ходила даже, а просто померила две пары. Жесть».

«Да, у меня тоже были их брюки, которые покрасили белые кроссовки».

При этом одна комментаторша привела и противоположный пример:

«Я купила сыну две пары брюк в Mark Formelle. Случайно закинула их вместе с белой майкой дочки в стиральную машину. Увидела только уже в процессе стирки. Она осталась белоснежной. Я ни в коем случае не говорю, что вы обманываете. Думаю, все действительно может зависеть от материала и состава ткани. Возможно, с другими брюками ситуация была бы совсем другой».

В самом Mark Formelle предложили покупательнице обратиться в магазин, где купили брюки, и написать заявление на проведение проверки качества изделия.

«Если мы обнаружим брак, то обязательно вернем вам деньги. Приносим свои извинения за неудобства», — пообещали в компании.

Однако женщина пояснила, что семья специально ездила за штанами из другого города в Минск, к тому же теперь придется найти брюкам сына замену.

«Сначала найдем в своем маленьком городе для своего высокого хлопца брюки на замену. Потому что я сдуру купила ваших две пары, а в школу голышом не отправишь. Потом мы поедем за 150 км в Минск, потому что закупались там. А потом будем надеяться, что в ЦУМе нас не отправят восвояси, потому что ваши брюки мы купили там. И вот через кучу нервов и времени мы, возможно, получим назад деньги за брюки. А за новенькую рубашку кто деньги вернет? История умалчивает», — написала она.

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