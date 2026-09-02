Белоруска показала, как выглядит надетая на 1 сентября белая рубашка после брюк Mark Formelle 11 2.09.2026, 12:16

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Сделанное после линейки фото вызвало бурю эмоций.

Белоруска пожаловалась, что темные брюки белорусского бренда Mark Formelle окрасили белую рубашку ее сына после школьной линейки. В компании предложили передать брюки на проверку качества и пообещали вернуть деньги, если подтвердится брак, пишет «Зеркало».

«Вот так теперь выглядит белая рубашка после праздничной линейки в брюках Mark Formelle», — написала пользовательница Threads, выложив фото белой рубашки с заметными серо-синими следами на манжетах.

В комментариях предположили, что речь может идти об обычной грязи, но автор объяснила, что следы остались и на той части рубашки, которая находилась внутри брюк.

«Нет, это штаны красят. Потому что рубашка окрасилась и по подолу, который был заправлен в брюки. А еще окрасились руки и ногти. И простая грязь не имеет синеватого оттенка», — написала она.

Другие пользователи рассказали о похожих случаях с одеждой бренда:

«Вчера мерила их синие джинсы, все торцы ногтей перекрасились в синий после пары случайных проводок по ткани».

«Та же история. Примеряла их джинсы на белье телесного цвета. К счастью, не купила. Уже дома обнаружила, что белье окрасилось. И это я в них не ходила даже, а просто померила две пары. Жесть».

«Да, у меня тоже были их брюки, которые покрасили белые кроссовки».

При этом одна комментаторша привела и противоположный пример:

«Я купила сыну две пары брюк в Mark Formelle. Случайно закинула их вместе с белой майкой дочки в стиральную машину. Увидела только уже в процессе стирки. Она осталась белоснежной. Я ни в коем случае не говорю, что вы обманываете. Думаю, все действительно может зависеть от материала и состава ткани. Возможно, с другими брюками ситуация была бы совсем другой».

В самом Mark Formelle предложили покупательнице обратиться в магазин, где купили брюки, и написать заявление на проведение проверки качества изделия.

«Если мы обнаружим брак, то обязательно вернем вам деньги. Приносим свои извинения за неудобства», — пообещали в компании.

Однако женщина пояснила, что семья специально ездила за штанами из другого города в Минск, к тому же теперь придется найти брюкам сына замену.

«Сначала найдем в своем маленьком городе для своего высокого хлопца брюки на замену. Потому что я сдуру купила ваших две пары, а в школу голышом не отправишь. Потом мы поедем за 150 км в Минск, потому что закупались там. А потом будем надеяться, что в ЦУМе нас не отправят восвояси, потому что ваши брюки мы купили там. И вот через кучу нервов и времени мы, возможно, получим назад деньги за брюки. А за новенькую рубашку кто деньги вернет? История умалчивает», — написала она.

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